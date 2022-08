Srbija nikada ne zaboravlja svoje prijatelje! Vučić poslao snažnu poruku zahvalnosti narodu Kube (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom instagramu snimak susreta sa ministrom spoljnih poslova Kube i uputio poruku zahvalnosti.

Predsednik je uručio ministru spoljnih poslova Kube Brunu Eduardu Rodrigesu Parilji Orden srpske zastave prvog stepena. - Srbija nikada ne zaboravlja svoje prijatelje. Sa velikim ponosom konstatujem da se ovo odlikovanje ministru spoljnih poslova Kube dodeljuje u godini u kojoj naše dve zemlje obeležavaju 120 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa - navodi se u opisu snimka.