Treslo se tlo! Zemljotres pogodio popularno grčko letovalište

Zemljotres jačine 4,3 stepena Rihterove skale pogodio je Lefkadu.

Geodinamički institut Nacionalne opservatorije Atine saopštio je da je do zemljotresa došlo na udaljenosti od 287 kilometara zapadno/severozapadno od Atine. Epicentar potresa nalazio se u morskom području osam kilometara zapadno/jugozapadno od grada Vasiliki Lefkada. #Earthquake ( #σεισμός) possibly felt 26 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via: 📱 https://t.co/LBaVNedgF9 🌐 https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥 https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not