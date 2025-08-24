Nacionalna garda stiže u Čikago: Tramp najavio mere protiv kriminala i imigracije

Danas pre 21 minuta  |  Beta
Nacionalna garda stiže u Čikago: Tramp najavio mere protiv kriminala i imigracije

– Američka administracija nedeljama planira raspoređivanje pripadnika Nacionalne garde u Čikagu, potez koji je američki predsednik Donald Tramp (Trump) najavio kako bi se intenzivirale mere suzbijanja kriminala i imigracije, preneli su danas tamošnji mediji.

Pentagon razvija planove kojim bi moglo da se mobiliše nekoliko hiljada pripadnika Nacionalne garde već u septembru u treći najveći grad u zemlji, preneo je list Vašington post, pozivajući se na neimenovane zvaničnike. Pentagon je odbio da potvrdi izveštaje, a jedan zvaničnik je rekao da ne želi da spekuliše o drugim operacijama. Ta informacija dolazi nakon što je Tramp rasporedio više od 1.900 rezervista Nacionalne garde u Vašingtonu, za koje se očekuje da će
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Trampova administracija planira raspoređivanje Nacionalne garde u Čikagu

Trampova administracija planira raspoređivanje Nacionalne garde u Čikagu

Nova pre 36 minuta
Nacionalna garda stiže u Čikago: Tramp najavio mere protiv kriminala i imigracije

Nacionalna garda stiže u Čikago: Tramp najavio mere protiv kriminala i imigracije

Danas pre 26 minuta
Guverner Ilinoisa: Trampov plan o raspoređivanju trupa u Čikagu je zloupotreba vlasti

Guverner Ilinoisa: Trampov plan o raspoređivanju trupa u Čikagu je zloupotreba vlasti

NIN pre 3 sata
Tramp ponovo diže vojsku! Garda stiže na ulice grada koji Srbi obožavaju, guverner optužuje predsednika za zloupotrebu vlasti…

Tramp ponovo diže vojsku! Garda stiže na ulice grada koji Srbi obožavaju, guverner optužuje predsednika za zloupotrebu vlasti: "Ovo je haos!"

Blic pre 5 sati
SAD: Pentagon radi na planovima za raspoređivanje američke vojske u Čikagu

SAD: Pentagon radi na planovima za raspoređivanje američke vojske u Čikagu

NIN pre 4 sati
Guverner Ilinoisa: Trampov plan o raspoređivanju trupa u Čikagu je zloupotreba vlasti

Guverner Ilinoisa: Trampov plan o raspoređivanju trupa u Čikagu je zloupotreba vlasti

Euronews pre 6 sati
Pentagon radi na planovima za raspoređivanje američke vojske u Čikagu

Pentagon radi na planovima za raspoređivanje američke vojske u Čikagu

Euronews pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČikagoVašingtonDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Dan nezavisnosti Ukrajine u senci dronova i "otrovne pilule" — Donbas kao cena mira

Dan nezavisnosti Ukrajine u senci dronova i "otrovne pilule" — Donbas kao cena mira

RTS pre 11 minuta
(Video) Putnici vrište u agoniji, treperi crveno svetlo! Pakao na letu za Rim, ceo avion se trese zbog žestokih turbulencija…

(Video) Putnici vrište u agoniji, treperi crveno svetlo! Pakao na letu za Rim, ceo avion se trese zbog žestokih turbulencija: U kabini mrkli mrak

Blic pre 6 minuta
Estonci se ne boje rusa, ali se spremaju za rat! Proslavljaju praznik leta na hladnom severu u dečji smeh i pesmu, ali jedno…

Estonci se ne boje rusa, ali se spremaju za rat! Proslavljaju praznik leta na hladnom severu u dečji smeh i pesmu, ali jedno oko uvek drže ka istoku!

Kurir pre 6 minuta
Iran ima poruku za amere "Oni koji prete..."

Iran ima poruku za amere "Oni koji prete..."

Alo pre 1 minut
Dešava se upravo Izrael bombarduje glavni grad Jemena (foto/video)

Dešava se upravo Izrael bombarduje glavni grad Jemena (foto/video)

Alo pre 1 minut