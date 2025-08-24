Nacionalna garda stiže u Čikago: Tramp najavio mere protiv kriminala i imigracije

– Američka administracija nedeljama planira raspoređivanje pripadnika Nacionalne garde u Čikagu, potez koji je američki predsednik Donald Tramp (Trump) najavio kako bi se intenzivirale mere suzbijanja kriminala i imigracije, preneli su danas tamošnji mediji.

Pentagon razvija planove kojim bi moglo da se mobiliše nekoliko hiljada pripadnika Nacionalne garde već u septembru u treći najveći grad u zemlji, preneo je list Vašington post, pozivajući se na neimenovane zvaničnike. Pentagon je odbio da potvrdi izveštaje, a jedan zvaničnik je rekao da ne želi da spekuliše o drugim operacijama. Ta informacija dolazi nakon što je Tramp rasporedio više od 1.900 rezervista Nacionalne garde u Vašingtonu, za koje se očekuje da će