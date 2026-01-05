Delsi Rodriges danas polaže zakletvu, Maduro pred sudom u Njujorku

Beta pre 43 minuta

Delsi Rodriges danas bi u parlamentu u Karakasu trebalo da položi zakletvu kao predsednica Venecuele.

Rodriges, dosadašnja potpredsednica koja ima podršku Vrhovnog suda i vojske, zakletvu bi trebalo da položi u 8.00 po lokalnom vremenu.

Vrhovni sud Venecuele je imenovao Rodriges za privremenu predsednicu tokom vikenda, ali će se danas ona pojaviti pred parlamentom i zvanično položiti zakletvu.

Dosadašnji predsednik Venecuele Nikolas Maduro trebalo bi danas da se pojavi pred sudom u Njujorku.

SAD optužuju Madura, koga terete za trgovinu drogom i oružjem, da vodi "narkoteroristički" režim, što on poriče.

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je novu liderku Venecuele Delsi Rodriges da bi mogla da „plati veoma veliku cenu ako ne uradi ono što je ispravno“.

Tramp je za američki časopis Atlantik rekao da je za Venecuelu „promena režima" bolja od onoga što je sada u zemlji.

Sada, kako je ocenio, "ne može biti gore“.

(Beta, 05.01.2026)

Povezane vesti »

'Platiće veću cenu od Madura ako ne bude radila ispravno': Trampova pretnja

'Platiće veću cenu od Madura ako ne bude radila ispravno': Trampova pretnja

BBC News pre 23 minuta
‘Platiće veću cenu od Madura ako ne bude radila ispravno’: Trampova pretnja

‘Platiće veću cenu od Madura ako ne bude radila ispravno’: Trampova pretnja

Danas pre 1 sat
'Platiće veću cenu od Madura ako ne bude radila ispravno': Trampova pretnja

'Platiće veću cenu od Madura ako ne bude radila ispravno': Trampova pretnja

Radio 021 pre 1 sat
'Platiće veću cenu od Madura ako ne bude radila ispravno': Trampova pretnja

'Platiće veću cenu od Madura ako ne bude radila ispravno': Trampova pretnja

NIN pre 58 minuta
Delsi Rodriges danas polaže zakletvu, Maduro pred sudom u Njujorku

Delsi Rodriges danas polaže zakletvu, Maduro pred sudom u Njujorku

Serbian News Media pre 43 minuta
Delsi Rodriges danas polaže zakletvu, Maduro pred sudom u Njujorku

Delsi Rodriges danas polaže zakletvu, Maduro pred sudom u Njujorku

Radio sto plus pre 38 minuta
‘Platiće veću cenu od Madura ako ne bude radila ispravno’: Trampova pretnja

‘Platiće veću cenu od Madura ako ne bude radila ispravno’: Trampova pretnja

Južne vesti pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vrhovni SudNjujorkVenecuelaNikolas Maduro

Svet, najnovije vesti »

Venecuela posle hapšenja Madura: Delsi Rodrigez preuzima vlast, Tramp preti "visokom cenom", Maduro pred sudom

Venecuela posle hapšenja Madura: Delsi Rodrigez preuzima vlast, Tramp preti "visokom cenom", Maduro pred sudom

NIN pre 3 minuta
"Za heroja kakav je bio": Švajcarska fondacija prikuplja sredstva za sahranu Stefana Ivanovića u Srbiji

"Za heroja kakav je bio": Švajcarska fondacija prikuplja sredstva za sahranu Stefana Ivanovića u Srbiji

N1 Info pre 3 minuta
Pokrenuta akcija prikupljanja novca za Stefana Ivanovića, heroja iz Kran Montane

Pokrenuta akcija prikupljanja novca za Stefana Ivanovića, heroja iz Kran Montane

Vreme pre 3 minuta
Brisel poziva na smirivanje tenzija u Venecueli

Brisel poziva na smirivanje tenzija u Venecueli

Vesti online pre 3 minuta
Hiljade kuća u Berlinu bez struje, vlast optužuje ekstremiste

Hiljade kuća u Berlinu bez struje, vlast optužuje ekstremiste

NIN pre 3 minuta