Delsi Rodriges danas polaže zakletvu, Maduro pred sudom u Njujorku

Delsi Rodriges danas bi u parlamentu u Karakasu trebalo da položi zakletvu kao predsednica Venecuele.

Rodriges, dosadašnja potpredsednica koja ima podršku Vrhovnog suda i vojske, zakletvu bi trebalo da položi u 8.00 po lokalnom vremenu.

Vrhovni sud Venecuele je imenovao Rodriges za privremenu predsednicu tokom vikenda, ali će se danas ona pojaviti pred parlamentom i zvanično položiti zakletvu.

Dosadašnji predsednik Venecuele Nikolas Maduro trebalo bi danas da se pojavi pred sudom u Njujorku.

SAD optužuju Madura, koga terete za trgovinu drogom i oružjem, da vodi "narkoteroristički" režim, što on poriče.

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je novu liderku Venecuele Delsi Rodriges da bi mogla da „plati veoma veliku cenu ako ne uradi ono što je ispravno“.

Tramp je za američki časopis Atlantik rekao da je za Venecuelu „promena režima" bolja od onoga što je sada u zemlji.

Sada, kako je ocenio, "ne može biti gore“.