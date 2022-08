"Padova će uvek biti, ali ja znam malo bolje": Srbija čekala konačan spisak, Svetislav Pešić iznenadio sve

SELEKTOR muške košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić održao je konferenciju za štampu uoči puta na Evropsko prvenstvo, ali na njoj nije otkrio kojih 12 igrača će predstavljati našu zemlju na Evrobasketu.

FOTO: FIBA.Basketball Selektor Pešić će čekati do poslednjeg momenta jer je odlučio da ni danas medijima ne saopšti spisak košarkaša Srbije na koje računa na predstojećem Evrobasketu, već će to učiniti sutra nakon poslednjeg treninga. Dobra vest je da su svi igrači zdravi i da to na kraju neće biti faktor koji će biti "tas na vagi" u njegovoj odluci, ali za svaki slučaj želi da do kraja sve ostavi u takmičarskoj formi i tajiće im sve do poslednjeg okupljanja uoči