Putin mu se nije javljao na telefon, Gorbačov ga godinama zvao uzaludno! Šok saznanja: Bio je tužan zbog rata sa Ukrajinom!

Mihail Sergejvič Gorbačov, poslednji predsednik SSSR, koji je preminuo u utorak 30. avgusta u 92 godini, godinama nije uspevao da stupi u kontakt sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Gorbačov je godinama unazad živeo povučeno. Iako teško bolestan pratio je kako Rusija ratuje protiv Ukrajine. "Često razgovaram sa Mihailom. On je od samog početka oštro osudio rat Rusije protiv Ukrajine“, rekao je za Blik mađarski televizijski producent Janoš Zolsar, jedan od najbližih Gorbačovljevih prijatelja. "On misli da je sve to rat između braće. Otac mu je bio Rus, a majka Ukrajinka. Pored njega, postoje hiljade drugih sa sličnim porodičnim odnosima. Da je