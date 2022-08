Dosad nepoznati as uzeo set Nadalu, onda se Španac iznervirao, sledi provokator

Počelo je krajnje neočekivano, a onda se probudio osvajač 22 grend slem titule.

Rafael Nadal je morao dobro da se oznoji kako bi savladao debitanta na US Openu Rinkija Hidžikatu sa 4:6, 6:2, 6:4, 6:4 u prvoj rundi. Nikada u karijeri Španac nije izgubio u prvoj rundi US Opena (16-0), a stigao je i do jubilarne 20. pobeda na grend slemovima ove sezone. Španac je dočekan ovacijama publike. Dobio je mladi Australijanac specijalnu pozivnicu, a onda i priliku karijere da odmeri snage sa jednim od najboljih igrača svih vremena. Trenutno 198. igrač