Rafa izgubio prvi set, pa slomio srčanog debitanta!

Rafael Nadal, četvorostruki šampion US opena, prošao je u drugo kolo pobedom nad Australijancem Rinkijem Hindžikatom, 21-godišnjakom koji je dobio vajld kard, sa 4:6, 6:2, 6:3, 6:3.

Hindžikata, koji je visok 179 cm i trenutno je 198. teniser sveta, prikazao se u izuzetno dobrom svetlu od početka do kraja – brz, izašao je na teren da bude agresivan i da se nadigrava s Nadalom koliko je to moguće. U prvom setu je napravio brejk u sedmom gemu za 4:3, a tokom celog prvog seta nije se suočio sa brejk loptom. To se brzo promenilo, Nadal je podigao nivo igre, te je i u drugom i u trećem setu rano pravio brejkove i preokrenuo na 2-1 u setovima. Nije