Njemačka može podnijeti trodnevnu obustavu isporuka ruskog plina

BERLIN - Njemačka će prebroditi trodnevni prekid isporuka plina cjevovodom Sjeverni tok 1 ako Rusija od subote ponovo bude isporučivala iste količine plina kao i prošlog tjedna, rekao je u srijedu predsjednik mrežnog regulatora Klaus Mueller.

„Pretpostavljam da ćemo to moći podnijeti. Vjerujem da će Rusija od subote ponovo isporučivati najmanje 20 posto (nekadašnje količine), ali to nitko ne može znati”, rekao je Mueller. Rusija je u srijedu ponovo obustavila isporuke plinovodom Sjeverni tok 1, na tri dana, radi popravaka. Ruski Gazprom objavio je da njegov plin neće stizati u Njemačku od tri sata ujutro u srijedu po srednjoeuropskom vremenu do ranih jutarnjih sati u subotu. U kompaniji su istaknuli da