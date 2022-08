Crna Gora: Iza sajber napada stoji kriminalistička grupa Kuba ransomver

Ministar javne uprave u Vladi Crne Gore Maraš Dukaj kazao je da imaju potvrdu da iza sajber napada kojima je Crna Gora podložna poslednjih 12 dana, ne stoje individualci, nego prepoznata kriminalistička grupa u sajber terorizmu Kuba ransomver.

On je za RTCG kazao da je u pitanju veoma ozbiljan napad, ističući da je ova grupa kreirala poseban virus iskorišćen u ovom slučaju. „Virus se ne može formirati za mesec. Oni su čekali određeno vreme, odnosno kad da izvrše ovakav napad. Kreiranje virusa je koštalo oko 10 miliona dolara i nigde do sada nije upotrebljen“, istakao je Dukaj. On je istakao da je Vlada uz pomoć ambasada i NATO-a uspostavila kontakte sa ekspertima za sajber kriminal koji će možda večeras