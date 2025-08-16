Teška saobraćajna nesreća kod „separacije“. Jedna osoba poginula, više povređenih

Foto: Glas Zaječara Na putu Zaječar – Knjaževac, u blizini mesta poznatog kao „separacija“, rano jutros oko 5 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri automobila.

Jedna osoba je izgubila život, dok je više lica povređeno. Povređeni su zbrinuti u Zdravstvenom centru Zaječar, a prema nezvaničnim informacijama reč je o sedam osoba. Njihovo zdravstveno stanje za sada nije poznato. Saobraćaj na ovoj deonici puta bio je obustavljen do 9:15 časova, nakon čega je normalizovan.