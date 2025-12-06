Lančani sudar u Markovcu: Nekoliko automobila slupano, stvaraju se gužve

Blic pre 3 sata
Lančani sudar u Markovcu: Nekoliko automobila slupano, stvaraju se gužve

Stvaraju se kolone iz pravca Aranđelovca i Beograda zbog zastoja Uzrok sudara i eventualni broj povređenih još uvek nisu poznati U mestu Markovac, nedaleko od skretanja za Stublinu na putu Orašac-Markovac, došlo je do lančanog sudara u kojem je učestvovalo više vozila.

Prema rečima očevidaca, nekoliko automobila je oštećeno i saobraćaj je u prekidu. - Već se formiraju kolone iz pravca Aranđelovca i Beograda. Policija i Hitna pomoć su na licu mesta, velika je gužva, mi smo krenuli preko Stojnika ka Markovcu kako bi izbegli gužvu - rekao je za medije jedan od očevidaca. Još uvek nije poznato kako je došlo do sudara, niti da li ima povređenih. Uviđaj je u toku. ( Informer)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Pojavio se snimak neverovatne nesreće kod Ćuprije: Auto sleteo sa puta i završio na krovu kuće (video)

Pojavio se snimak neverovatne nesreće kod Ćuprije: Auto sleteo sa puta i završio na krovu kuće (video)

Mondo pre 28 minuta
Darko gledao TV kada je auto "sleteo" na krov kuće: Detalji bizarne nesreće kod Ćuprije (video)

Darko gledao TV kada je auto "sleteo" na krov kuće: Detalji bizarne nesreće kod Ćuprije (video)

Mondo pre 2 sata
Ovako je automobil završio na krovu Sašine kuće: Snimak bizarne saobraćajke kod Ćuprije gleda se netremice

Ovako je automobil završio na krovu Sašine kuće: Snimak bizarne saobraćajke kod Ćuprije gleda se netremice

Telegraf pre 2 sata
Težak lančani sudar u Markovcu: automobili slupani, saobraćaj otežan

Težak lančani sudar u Markovcu: automobili slupani, saobraćaj otežan

Kurir pre 2 sata
Povređeno 5 osoba u lančanom sudaru kod Loznice: Automobil odbačen na nasip od siline udara

Povređeno 5 osoba u lančanom sudaru kod Loznice: Automobil odbačen na nasip od siline udara

Mondo pre 3 sata
Lančani udes u Markovcu, policija i hitna stigli na lice mesta, saobraćaj u prekidu

Lančani udes u Markovcu, policija i hitna stigli na lice mesta, saobraćaj u prekidu

Top press pre 4 sati
Vozila potpuno uništena, više povređenih, stvari rasute po putu: udes na zaobilaznom putu kod Banje Koviljače (foto)

Vozila potpuno uništena, više povređenih, stvari rasute po putu: udes na zaobilaznom putu kod Banje Koviljače (foto)

Dnevnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Orašac

Društvo, najnovije vesti »

Regionalno istraživanje: Svaka druga novinarka doživela seksualno uznemiravanje

Regionalno istraživanje: Svaka druga novinarka doživela seksualno uznemiravanje

Danas pre 38 minuta
U Beogradu po Interpolovoj poternici uhapšena dva člana organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore

U Beogradu po Interpolovoj poternici uhapšena dva člana organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore

Danas pre 1 sat
(Foto, video) Evo kako je automobil završio na krovu kuće kod Ćuprije! Isplivao snimak vozila koje kao da je palo s neba…

(Foto, video) Evo kako je automobil završio na krovu kuće kod Ćuprije! Isplivao snimak vozila koje kao da je palo s neba: Vlasnik sedeo na kauču u trenutku udara

Blic pre 48 minuta
Mladost je snaga države, ne i pamet

Mladost je snaga države, ne i pamet

Danas pre 1 sat
Novinar Danasa iz Novog Sada jedan od dobitnika specijalne nagrade „Srđan Aleksić“ u Zagrebu: Nezavisne novinarke pokazale…

Novinar Danasa iz Novog Sada jedan od dobitnika specijalne nagrade „Srđan Aleksić“ u Zagrebu: Nezavisne novinarke pokazale najveću hrabrost

Danas pre 1 sat