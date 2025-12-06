Lančani sudar u Markovcu: Nekoliko automobila slupano, stvaraju se gužve

Stvaraju se kolone iz pravca Aranđelovca i Beograda zbog zastoja Uzrok sudara i eventualni broj povređenih još uvek nisu poznati U mestu Markovac, nedaleko od skretanja za Stublinu na putu Orašac-Markovac, došlo je do lančanog sudara u kojem je učestvovalo više vozila.

Prema rečima očevidaca, nekoliko automobila je oštećeno i saobraćaj je u prekidu. - Već se formiraju kolone iz pravca Aranđelovca i Beograda. Policija i Hitna pomoć su na licu mesta, velika je gužva, mi smo krenuli preko Stojnika ka Markovcu kako bi izbegli gužvu - rekao je za medije jedan od očevidaca. Još uvek nije poznato kako je došlo do sudara, niti da li ima povređenih. Uviđaj je u toku. ( Informer)