Težak lančani sudar u Markovcu: automobili slupani, saobraćaj otežan

U mestu Markovac, nedaleko od skretanja za Stublinu na putu Orašac-Markovac došlo je do lančanog sudara u kojem je učestvovalo nekoliko vozila.

Prema rečima očevidaca nekoliko automobila je slupano i saobraćaj je u prekidu. - Već se formiraju kolone iz pravca Aranđelovca i Beograda, policija i Hitna pomoć su tu, gužva je velika, mi smo krenuli preko Stojnika ka Markovcu kako bi izbegli gužvu - rekao je za Informer jedan od očevidaca. Još uvek nije poznato kako je došlo do sudara, kao ni to da li ima povređenih. Uviđaj je u toku. Kurir/Informer