Kurti u snimku na srpskom: Srpske tablice Miloševićeva zaostavština, oslobađanje od poreza i dažbina onima koji pređu na RKS oznake (VIDEO)

Kosovski premijer Aljbin Kurti, kako je i najavljeno, danas je započeo kampanju oko preregistracije vozila sa srpskih na kosovske tablice sa oznakom RKS – „Republika Kosovo“.

On je u video snimku okačenom na društvenim mrežama, na srpskom jeziku naveo kako 401.945 vozila poseduje RKS oznake, od kojih su na desetine hiljada u vlasništvu manjina, te da vozila koja je potrebno preregistrovati predstavljaju samo otprilike dva odsto ukupnog broja vozila. – Dragi građani, od danas pa do 31. oktobra tokom 61 dana unutar sva 34 centra za registraciju vozila ponovo otvaramo mogućnost prelaska tablica na one naše zajedničke republike. Prelazak i