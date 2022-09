Rusi neće izdržati ovaj tempo - skladišta se prazne, nema municije! Stručnjaci ocenjuju kada će doći do finalnog kraha

Invazija na Ukrajinu je dovela do masovne potrošnje oružja i opreme.

Invazija na Ukrajinu je dovela do masovne potrošnje oružja i opreme. Jedan od retkih preostalih nezavisnih ruskih medija, Insajder, izveštava da će Rusija iscrpiti zalihe vođenih projektila, artiljerijskih granata i oklopnih vozila do kraja ove godine ako se intenzitet rata nastavi. Oni tvrde da je invazija dovela do "masovnog rasipanja" oružja i vojne opreme. Istovremeno, stanje ruske vojne avijacije onemogućava vazdušnu kampanju u punom obimu. Zbog zapadnih