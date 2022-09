Inspektori UN u energodaru: Tim IAEA stigao u nuklearku Zaporožje (video)

Inspektori UN stigli su u nuklearnu elektranu Zaporožje pod kontrolom Rusije, na jugoistoku Ukrajine, prenosi Rojters.

Tim iz Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) viđen je kako stiže u elektranu u velikom konvoju sa velikim prisustvom ruskih vojnika u blizini, prenosi "Gardijan". U konvoju se nalazi devet vozila sa natpisom UN i nekoliko vozila za pratnju. The IAEA delegation is reportedly about 60km from the Zaporizhia nuclear power plant, being escorted by Russian forces. pic.twitter.com/uiJmwdFoTi — Bob in NZ (@BobInNZ1) September 1, 2022 Situacija oko nuklearke je