Počela nova školska godina (VIDEO)

U Srbiji je danas počela nova školska godina .U prvi razred krenuće 5000 prvaka ,a u osnovnim i srednjim školama ima oko 740 000 đaka.

Prvo polugodište za djake u centralnoj Srbiji biće završeno 30. decembra. Drugo polugodište počeće 23. januara 2023. godine i trajaće do 6. juna za učenike osmog razreda, odnosno do 20. juna za učenike od prvog do sedmog razreda. Članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije skraćenjem časova i okupljanjima u više od 15 gradova danas izražavaju protest zbog lošeg materijalnog i društvenog stanja svih zaposlenih u prosveti, saopštio je taj sindikat. U saopštenju