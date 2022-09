Rešena dramatična situacija iznad Misisipija – uhapšen pilot koji je pretio da će srušiti avion na supermarket

Mali avion koji je kružio iznad Tupela u državi Misisipi, i čiji je pilot preteo da će se srušiti u supermarket Volmart, mirno i bezbedno je sleteo i nalazi se u pritvoru, saopštila je policija.

Guverner Tejt Rivs objavio je na Tviteru da je "situacija rešena i da niko nije povređen". On je zahvalio snagama reda i zakona koje su pomogle u obaranju letelice. Pilot malog aviona koji kružio iznad Tupela u državi Misisipi u subotu ujutro zapretio je da će se srušiti u prodavnicu Volmart, a policijska uprava Tupelo saopštila je da su ljudi iz Volmarta i obližnje prodavnice evakuisani. Kako se navodi, avion je počeo da kruži oko pet sati ujutro.