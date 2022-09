Dnevnik u 19 (3.9.2022)

U Dnevniku u 19, između ostalog, pogledajte: Kosovski premijer Aljbin Kurti poručio mandatarki Ani Brnabić da će se kada dođe na Kosovo uveriti da je to demokratskija i slobodnija država od Srbije.

Predsednik Vučić odgovara – Kurtijevi planovi se ne odvijaju kako je zamislio. Samo dvoje Srba pristalo da uzme RKS tablice. Narodni poslanik i potpredsednik Odbora za kulturu i informisanje Nebojša Bakarec fotomontažom i uvredama targetirao novinare i medije koji posluju u okviru Junajted medije. Do 15. septembra se očekuje odluka o povećanju minimalca na 40 hiljada dinara. To ne pokriva ni rast cena u ovoj godini, kažu sagovornici N1. Bitka za Staricu stigla do