Siemens poručuje Gazpromu: Istjecanje ulja nije razlog za zaustavljanje Sjevernog toka

BERLIN - Istjecanje ulja u motoru u posljednjoj preostaloj turbini koja je u pogonu na kompresorskoj postaji Portovaji plinovoda Sjeverni tok 1, nije tehnički opravdan razlog za zaustavljanje rada, objavio je u petak Siemens Energy.

“Takva istjecanja ulja obično ne pogađaju rad turbine i mogu se zaustaviti na mjestu na kojem su se dogodila. To je rutinska procedura u sklopu održavanja”, objasnila je tvrtka. Gazprom je ranije rekao da će plinovod Sjeverni tok 1 ostati zatvoren na neodređeno vrijeme, produljivši obustavu dotoka plina koja je trebala trajati do subote u tri sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu. “Ni u prošlosti takvo istjecanje ulja nije dovelo do prekida rada. Siemens Energy