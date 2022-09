10 najprodavanijih novih automobila u Evropi u julu

Tokom godina ove liste su bile relativno dosadne, jer su se na njima uvek ponovo pojavljivali isti modeli različitim redosledom, ali događaji poslednjih godina su uveliko zbunili i preokrenuli automobilsko tržište.

Evo 10 najprodavanijih modela u Evropi – podaci za jul 2022. (avgust se još ne računa) – od 10. mesta do prvog. 10. Kia Sportage Da, korejski auto je među deset najprodavanijih u Evropi, i to SUV, a nije najjeftiniji Hyundai Bayon. Novi model Sportagea se prodaje kao lud, lane je ovaj auto bio na 37. mestu (podaci za celu 2021. godinu), ove godine na lestvici najprodavanijih samo raste. U 2022. već je prodato preko 80.000 primeraka. Ali sačekajmo do kraja godine….