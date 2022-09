Bajatović: Obezbeđene potrebne količine gasa do kraja grejne sezone

Srbija uvezla značajne količine mazuta, a radi se i na uvozu uglja

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da su obezbeđene potrebne količine gasa do kraja grejne sezone. „Oko 350 miliona kubnih metara je uskladišteno u Mađarskoj, pun je i Banatski dvor – 270 miliona kubnih metara. Rusi će svoj deo gasa od 270 miliona metara kubnih uskladištiti do kraja septembra“, rekao je Bajatović za TV Prva, prenosi agencija Beta. On je istakao da Srbija sve radi da bi uvezla ugalj, jer Elektroprivreda Srbije (EPS) ima problem sa