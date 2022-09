Trudnici u Kliničkom centru Srbije uspešno odstranjen karcinom

U Kliničkom centru Srbije prvi put je urađena intervencija laparoskopskog odstranjivanja karcinoma bubrega kod trudnice, prenosi RTS.

"Dobro se osećam, to je najvažnije, i beba je super, to mi je dar. Dosta je bilo straha, svi su me podrili da budem hrabra, i jaka, i izdržala sam nekako", rekla je 31-godišnja žena, koja je u 27. nedelji trudnoće. Trudnici je odstranjen bubreg zbog karcinoma od 11 centimetara, navodi RTS. Laparoskopska intervencija trajala je oko dva sata. "Sve u svemu, lako je biti junak na kraju bitke, ali bitka je bila sve, samo ne laka. U nekim kasnim poslepodnevnim satima,