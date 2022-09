Šok! Rafael Nadal ispao sa US opena: Došao da bi odmakao Novaku Đokoviću, ali zaustavio ga čudesni Amerikanac!

Frensis Tijafo izbacio je Rafaela Nadala sa US opena!

Frensis Tijafo izbacio je Rafaela Nadala sa US opena! Kakav šok na US openu - Rafael Nadal je eliminisan u osmini finala! Kada je ispao Danil Medvedev svi su videli da će Španac da se "prošeta" do 23. grend slem titule. Tako nije mislio Frensis Tijafo koji je napravio spektakl i veliko iznenađenje - 6:4, 4:6, 6:4, 6:3! Na ovaj način je španski igrač propustio priliku da dođe i do prvog mesta i da pobegne Novaku dodatno po broju grend slem trofeja. Nije uspeo ni