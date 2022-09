Bajatović: Cena gasa ista do kraja godine, biće ga čitave grejne sezone

Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović rekao je danas da gas neće poskupeti do kraja godine, budući da su postojeće količine već plaćene.

On je za RTS rekao da će tog energenta biti dovoljno cele grejne sezone jer su nabavljene potrebne količine mazuta kao i da bi neke toplane mogle da rade na pelet. "Do kraja godine neće biti poskupljenja gasa, jer su postojeće količine već plaćene, što je određeno na najvišem državnom nivou, 'Srbijagas' je samo operativac u tom poslu", rekao je Bajatović. Dodao je da je uveren da to što se razmatra ograničenje cena ruskog gasa koji se doprema za Evropu neće uticati