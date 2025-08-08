Nije samo Ukrajina u igri: Razni scenariji za sastanak Putina i Trampa, pominju se neki "nemogući" ustupci

Sastanak predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina, najavljen za sledeću nedelju, mogao bi da bude korak ka trajnom miru u Ukrajini, ali ni potezi ni retorika sa strana u sukobu ne daju mnogo povoda za optimizam.

Za to vreme, danas ističe Trampov ultimatum Rusiji da će nametnuti sekundarne carine uvoznicima ruskih energenata. Posle sastanka Trampovog izaslanika Stiva Vitkofa i Putina, bilo je pozitivnih signala sa obe strane strane. Šef Bele kuće je rekao da ruski lider nije uslovljen susretom sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, dok je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov kazao da postoje američki predlozi koji "deluju prihvatljivo". SAD su po prvi put dobile jasan