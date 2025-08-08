Tramp najavio sastanak s Putinom, razmatra se razmena teritorija između Ukrajine i Rusije

Insajder pre 31 minuta
Tramp najavio sastanak s Putinom, razmatra se razmena teritorija između Ukrajine i Rusije

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je danas da će uskoro imati sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, uz napomenu da će lokacija sastanka biti otkrivena vrlo brzo.

'Ubrzo ću se sastati sa predsednikom Putinom. To bi se desilo ranije, ali, izgleda, postoje sigurnosne mere koje, nažalost, moraju da se preduzmu', izjavio je Tramp novinarima. Tramp je, u vezi s ratom u Ukrajini, rekao da se u okviru teritorijalnog rešavanja te krize razmatraju razmene i povratak teritorija. 'Pogledajte teritorije za koje se bori tri i po godine…Razmatramo povratak i razmenu nekih teritorija. Teško je. Deo će se vratiti, deo će biti razmenjen',
Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaDonald Tramp

