Alkaraz posle maratonskog meča na US Openu: Nada poslednja umire, verovao sam u sebe

Španski teniser Karlos Alkaraz izjavio je danas nakon plasmana u polufinale US opena u Njujorku da nije gubio nadu i veru u sebe i da ga je to dovelo do preokreta i trijumfa nad Janikom Sinerom.

Triler meč na stadionu "Artur Eš" trajao je pet sati i 15 minuta, a Španac je u 10. gemu četvrtog seta spasao meč loptu na servis Italijana i na kraju slavio sa 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3. "Još ne znam kako sam uspeo. Nivo na kom sam igrao, nivo meča, kvalitet tenisa... Neverovatan je to meč bio. Janik Siner je sjajan igrač i svi su to mogli da vide. Njegov nivo je zaista neverovatan. Uvek morate da verujete u sebe. Nada umire poslednja. Verovao sam u sebe i u svoju