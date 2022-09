Opet pad temperature! Očekujte kišu da "dosađuje" celog dana: Evo kakav je vikend pred nama...

Pogledajte kakva je vremenska prognoza za subotu 9. septembar

Pogledajte kakva je vremenska prognoza za subotu 9. septembar Vremenska prognoza na području Srbije pokazuje da će u subotu biti promenljivo oblačno i malo svežije sa povremenom pojavom kiše ili kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Biće i sunčanih intervala tokom dana. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 18°C, a maksimalna od 24°C na severu do 30°C na jugu Srbije. Uveče se očekuje kiša u zapadnim, centralnim i