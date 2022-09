Pada temperatura - jutra sve hladnija! Evo kada nas očekuju pljuskovi sa grmljavinom

Danas u Srbiji minimalna temperatura 10°C, a maksimalna 24°C.

Danas u Srbiji minimalna temperatura 10°C, a maksimalna 24°C. U Srbiji danas sveže jutro, a tokom dana pretežno suvo uz razvoj slabe dnevne oblačnosti sa sunčanim periodima. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 10°C do 16°C, a maksimalna od 21°C do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 15°C do 18°C. U Beogradu suvo i prijatno sa dužim sunčanim intervalima i dnevnim razvojem oblačnosti. Vetar slab do