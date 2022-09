Vučić: Moj otac je bio na molebanu, ali se ja ne slažem sa porukama tog skupa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da njegov otac jeste prisustvovao sinoćnjem molebanu, koji je služio patrijarh SPC Porfirije, navodeći da on lično ne bi prisustvovao tome, niti se slaže sa onim što je tamo izrečeno.

“Ja sam juče doputovao iz Emirata, bilo mi je važno da stignem na utakmicu, ali nisam… Onda mi je neko javio da je on (njegov otac) bio tamo. Pozvao sam ga, pitao, kaže da je bio. Ja njega beskrajno volim, ali da li bih ja bio na tom skupu - ne, ne bih”, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše to što “Nataša Kandić optužuje njegovog oca da je organizovao moleban”. Vučić je rekao da se ne slaže ni sa čim što je na tom skupu izrečeno. On