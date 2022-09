Šok prognoza, uskoro stiže i sneg: Najnovija najava meteorologa za ceo septembar! Nagla promena u narednih 48 sati

Maksimalna temperatura biće od 28 do 32°C, u Beogradu do 31°C, dok je jutros u Sjenici bilo 3°C, a u pojedinim gradovima Srbije 8°C.

Od danas osetno toplije, a u četvrtak nas očekuje i do 34°C. U petak jače pogoršanje vremena, pljuskovi sa grmljavinom i nepogode, a od vikenda pravo jesenje vreme. Meteorolog Đorđe Đurić navodi šta nas očekuje do kraja septembra? U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, uz pojačanje jugozapadnog vetra, koji će biti fenskog efekta.