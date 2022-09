Mali: Imamo najveći rast minimalca ikada, država preuzima taj teret na sebe

Ministar finansija u tehničkoj Vladi Siniša Mali izjavio je danas da je dogovoreno povećanje minimalne zarade od 14,3 odsto najveće do sada, i da je ta zarada 2,5 puta veća nego pre 10 godina.

Gostujući u Jutarnjem dnevniku Radiotelevizije Srbije, on je napomenuo da bi to povećanje minimalca poslodavce koštalo 350 miliona evra. Pošto su oni rekli da u uslovima krize za to nemaju mogućnosti, država je odlučila da sav taj teret preuzme na sebe, objasnio je Mali. Kako je najavio, od 1. januara sledeće godine poslodavci će imati za jedan odsto umanjenu stopu doprinosa za PIO fond. Govoreći o minimalnoj potrošačkoj korpi i minimalnoj zaradi, Mali je istakao