Još danas pakleno, do 34 stepena! Uveče stiže osveženje, a od petka pljuskovi i zahlađenje - evo šta nas čeka za vikend

U Srbiji će u četvrtak biti minimalna temperatura od 11°C do 21°C, a maksimalna od 29°C u Subotici do 34°C u Leskovcu. U Srbiji će u četvrtak biti vrlo toplo uz umerenu oblačnost sa sunčanim intervalima. Krajem dana na severu Srbije su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, a na severu Vojvodine umeren zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 11°C do 21°C, a maksimalna od 29°C u Subotici do 34°C u Leskovcu.