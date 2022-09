Deo buduće "banatske magistrale": Obilaznica oko Orlovata podrazumeva i gradnju novog mosta

Na javnom uvidu do 2. oktobra nalazi se nacrt plana detaljne regulacije dela obilaznice oko Orlovata, deonica od raskrsnice ulica Botoški drum i Ive Lole Ribara, do raskrsnice državnog puta IIA reda broj 130 za Tomaševac, u dužini od 1,6 kilometara.

Ovaj projekat obuhvata i izgradnju novog drumskog mosta preko reke Tamiš. U ovom dokumentu se precizno obrazlaže kako bi trebalo da izgleda budući most preko Tamiša. On će zameniti postojeći drumsko-železnički most, preko kojeg je saobraćaj zabranjen. Novi most će se nalaziti na oko 65 metara uzvodno u odnosu na postojeći drumsko-železnički čelični most, koji je izgrađen još pre oko 140 godina. Postojeći most je prilično dotrajao i ne zadovoljava savremene zahteve