U proteklih nekoliko sati najmanje pet ruskih zvaničnika je ubijeno na teritoriji koju je okupirala Rusija na jugu Ukrajine, stotinama kilometara jedan od drugog u Lugansku, Hersonu i Berdjansku.

Vlasti koje podržava Rusija krive Кijev za ove smrti, dok Ukrajina nije preuzela odgovornost ni za jedan od ovih napada. Poslenji u nizu je stradao zamenik načelnika vojne civilne administracije, koji je bio na čelu gradske teritorijalne izborne komisije za referendum za pridruživanje Rusiji, saopštila je gradska uprava na Telegramu. In a single day at least 5 Russian-installed officials have been killed on occupied Ukrainian territory. Two in Luhansk, one in