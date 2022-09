"Genije, vreme je za drugu fazu": Lionel Mesi poslao emotivnu poruku Rodžeru Federeru (foto)

JEDAN od najboljih fudbalera današnjice Lionel Mesi poslao je poruku podrške Rodžeru Federeru koji je juče objavio da se penzioniše.

Foto: EPA-EFE/Yoan Valat Švajcarac će nakon Lejver kupa "okačiti reket o klin", a fudbaler PSŽ-a je na društvenim mrežama prokomentarisao tu odluku. - Genije, jedinstven u istoriji tenisa i primer za svakog sportistu. Sve najbolje u tvojoj novoj fazi, nedostajeće nam da Vas gledamo na terenu i uživamo - naveo je Mesi. Leo Messi bid farewell to Roger Federer via IG: “Genius, unique in the history of tennis and an example for any athlete, I wish you the best in your