Rusija će u novembru na Baliju učestvovati na samitu Grupe 20

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da će ruska delegacija učestvovati na samitu Grupe 20, koji će u novembru biti održan na Baliju, ali još nije odlučio da li će je on predvoditi. „To ću razmotriti i ubrzo ćemo doneti odluku, a sigurno je da će Rusija učestvovati na tom skupu“, rekao je Putin u Samarkandu, posle samita Šangajske organizacije za saradnju. On je kazao da je bio na Baliju i da je to divno mesto, ali je istakao da se sada ne radi o lepim