Diplomatski susreti i uslovi za mir u Ukrajini: stavovi Trampa, Putina i Lavrova

Diplomatski susreti i uslovi za mir u Ukrajini: stavovi Trampa, Putina i Lavrova

Pregovori između SAD, Rusije i Ukrajine fokusirani na bezbednosne garancije, legitimitet Zelenskog i okončanje sukoba.

Američki predsednik Donald Tramp organizovao je sastanke sa Vladimirom Putinom na Aljasci i Volodimirom Zelenskim u Vašingtonu sa ciljem brzog mirovnog sporazuma u Ukrajini.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se na Aljasci nije razgovaralo o susretu Putina i Zelenskog, ali je Putin spreman na razgovor ako postoji predsednička agenda. Rusija smatra Zelenskog nelegitimnim prema ukrajinskom ustavu, iako ga priznaje kao "de fakto šefa režima".

Lavrov je takođe naveo da izjave Trampa o nepostojanju sukoba pod njegovom vlašću impliciraju da SAD nisu finansirale i organizovale državni udar u Ukrajini 2014. godine.

Postoji raskorak između zahteva Ukrajine i njenih saveznika i uslova Rusije, posebno oko bezbednosnih garancija i garantnog mehanizma koji bi uključivao stalne članice Saveta bezbednosti UN. Lavrov je podsetio na propale pregovore u Istanbulu 2022. godine i predložio da Ukrajina trajno ostane neutralna, a njenu bezbednost garantuje grupa zemalja.

Vladimir Putin Ukrajina Vašington Sergej Lavrov Rusija Donald Tramp

