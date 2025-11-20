Peskov o nastavku mirovnog procesa: Moskva je otvorena za nastavak pregovora

Ruski zvaničnik Dmitrij Peskov izjavio da je Moskva otvorena za nastavak pregovora o Ukrajini.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan istakao važnost nastavka procesa pregovora u Istanbulu. Rusija je otvorena za nastavak pregovora o Ukrajini, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, navodeći da do trenutne pauze u razgovorima nije došlo krivicom Moskve, već Kijeva. - Moskva je otvorena za nastavak pregovora. Pauza koja je nastala je posledica nevoljnosti kijevskog režima da nastavi ovaj dijalog, rekao je Peskov novinarima, komentarišući izjavu