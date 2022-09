Kako se obračunava popust za struju: Možete da uštedite i 2.000 dinara, ali jedna grupa ne može da ga iskoristi!

Evo kako se obračunava popust za struju, ušteda i do 2.220 dinara po računu!

Evo kako se obračunava popust za struju, ušteda i do 2.220 dinara po računu! Domaćinstvima koja budu štedela struju Vlada Srbije odobrila je popuste od 15 do 30 posto. EPS će umanjivati mesečne račune od oktobra do kraja marta, u odnosu na uštede ostvarene u odnosu na isti mesec lane. Izvršni direktor za snabdevanje električnom energijom u EPS-u Radovan Stanić savetuje građane da štede tokom zimske sezone, jer sama štednja donosi smanjene račune, a uz dodatne