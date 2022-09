Ovo je trenutak kada je zemljotres pogodio Tajvan: Serija potresa uništila zgrade, puteve video

Više kamera zabeležilo je silovit potres magnitude 6.8 po Rihteru koji je danas pogodio Tajvan.

U potresu je srušena jedna trospratnica u kojoj se nalazila porodica i jedan most. 7.2 Earthquake Hits Taiwan #Earthquake #Terremoto #Taiwan Long Version: https://t.co/MtgQ0FYFs9 pic.twitter.com/XYprCPFwRP — Fish News (@FishNewsChannel) September 18, 2022 Iz ruševina zgrade izvučen je stariji bračni par, a spasioci još uvek tragaju za majkom i njenom petogodišnjom kćeri koje se nalaze pod ruševinama. 🇹🇼 Earthquake of magnitude 7.2 off the coast of Taiwan. Minute of