Danas moguć sneg, vremenski šok u septembru: Pogledajte prognozu za naredne dane, evo kad stiže razvedravanje

Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 14°C do 18°C.

Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 14°C do 18°C. U nedelju kišni oblaci prelaze preko Srbije i odlaze na istok uz delimično razvedravanje, najpre u toku jutra na severu i zapadu Srbije. Na vrhu Kopaonika i visokim planinama iznad 1500 mnv može osvanuti sneg. U toku dana razvedravanje nastupa i u ostalim predelima, pa će popodne u svim krajevima biti suvo sa sunčanim intervalima. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak oko