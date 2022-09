VIDEO: Snažan tajfun se približava Japanu, na hiljade ljudi evakuisano

Snažan tajfun koji se približava južnom Japanu doneo je vetrove i jaku kišu u toj oblasti danas, zbog čega je hiljade ljudi evakuisano.

Japanska meteorološka agencija saopštila je da je tajfun Nanmadol sada blizu južnog ostrva Jakušima, da donosi vetrove jačine do 162 kilometara na sat i da se polako kreće severno ka glavnom japanskom južnom ostrvu Kjušuu gde se očekuje da će dortaći kopno kasnije danas. Prognozira se da će tajfun skrenuti na istok i stići do Tokija u utorak. Agencija je predvidela da će do ponedeljka u podne pasti do 50 centimetra kiše i upozorila na poplave i klizišta. Agencija