Zbog radova na sanaciji havarija, bez vode će danas do 12 sati biti Stražilovska ulica – od Radničke do Ulice Maksima Gorkog.

Do 13h vode neće imati mali Beograd, do 14 časova – Ulice Desanke Maksimović i Jovana Ristića u Novom Sadu, a do 15 sati ceo Begeč. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokade vodovodne mreže biti produžene i proširene, napominju iz JKP "Vodovod i kanalizacija".