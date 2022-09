Juče igrao za Srbiju, danas izgubio u Mecu: Umorni Laslo Đere poražen od Vavrinke

SRPSKI teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u finale kvalifikacija ATP turnira u Mecu, pošto je danas u prvom kolu poražen od Švajcarca Stena Vavrinke sa 6:4, 6:3.

M. Vukadinović Meč je trajao 74 minuta. Trenutno 284. igrač sveta je u prvom setu odlučujući brejk napravio u desetom gemu što mu je bilo dovoljno za 6:4 i vođstvo. Švajcarac je u drugom segegmentu poveo 3:0, a onda je održavao prednost do kraja meča i zasluženo je stigao do pobede. Vavrinka će za plasman u glavni žreb ATP turnira u Mecu igrati protiv mađarskog tenisera Zombora Piroša. Ono što treba reći je to da je Laslo Đere juče igrao meč za Srbiju u Dejvis