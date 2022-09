Srbija je naveći saveznik Severne Makedonije, smatra više od trećine Makedonaca

Više od trećine građana Severne Makedonije veruje da je Srbija najveći saveznik njihove zemlje, pokazalo je danas objavljeno ispitivanje Fondacije „Konrad Adenauer“.

Kako se navodi, u vezi percepcije koja je država najveći saveznik Severne Makedonije, 37,4 odsto građana veruje da je to Srbija, 24,1 odsto nema odgovor, dok 19,8 odsto veruje da su to SAD, 5,8 odsto da je Turska, a 5,4 odsto da je to Nemačka. Na pitanje koja je država najveći neprijatelj Severne Makedonije, 44 odsto ispitanika kaže da je to Bugarska, dok 12,1 odsto misli da je to Rusija. Najpozitivnije utiske ispitanici imaju o kvalitetu međusobnih odnosa Severne