Danas hladno i jesenje vreme u Srbiji: Niske temperature širom zemlje, pogledajte gde će da lije kiša!

Minimalna temperatura u Srbiji biće 2°C, dok će maksimalna biti 19°C. U Srbiji u utorak sveže za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati biće na jugu Srbije, a više oblaka ne severu gde je moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 10°C, a maksimalna od 16°C do 19°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C. U Beogradu u utorak sveže