Predsednica EK i premijerka Velike Britanije osudile ruske akcije u Ukrajini

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen (von der Leyen) i premijerka Velike Britanije, Liz Truss su osudile ruske akcije u Ukrajini.

One su se sastale na marginama generalne skupštine Ujedinjenih nacija i nakon susreta su izdale zajedničko saopštenje u kojem su ocenile da su pozivi ruskog predsednika Vladimira Putina da se mobilišu delovi stanovništva znak da "ruska invazija ne uspeva". "To je izjava o slabosti. Oni su prepoznali hrabrost i junaštvo ukrajinskog naroda i istakli njihovu zajedničku posvećenost održavanju podrške Ukrajini u njenoj borbi sve dok je to potrebno" navele su u