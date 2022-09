Jako nevreme u Vrbasu: Grad tukao, ulice se zabelele, kiša potopila bački gradić

Nevreme je zadesilo i Zmajevo

Ovog popodneva Vrbas je zahvatilo nevreme praćeno gradom. Kiše je bilo i u Zmajevu, objavljeno je na Instagram stranici 192_rs. Do kraja dana očekuje nas umereno do potpuno oblačno i sveže vreme, mestimično se očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak. U Srbiji do kraja sedmice jutra hladna, naročito u subotu, kada će ponegde i u nižim predelima biti uslova za slab prizemni mraz, dok se na visokim planinama očekuje mraz na dva metra visine. U toku dana u petak i dalje